Euro 2024, chiuso il raduno a Coverciano: Italia verso Dortmund

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - La Nazionale di Luciano Spalletti ha lasciato Coverciano ed è partita alla volta della Germania dall'aeroporto di Peretola: l'arrivo a Dortmund e quindi a Iserlohn, sede del ritiro per l'Europeo, è previsto per l'ora di cena. In questi giorni di raduno al centro tecnico federale, iniziato il 31 maggio, l'Italia ha disputato due amichevoli - 0-0 a Bologna con la Turchia martedì scorso, 1-0 ieri sera a Empoli contro la Bosnia - e un test con l'Under 20 di Bollini concluso 3-1. Anche stamani il ct ha fatto svolgere una sessione di lavoro, a porte chiuse, con una selezione dell'Under 17 dell'Empoli impiegando chi ieri non ha giocato o non è entrato dal primo minuto.

Nell'occasione gli azzurri hanno posato indossando la divisa formale firmata Emporio Armani e poi la maglia Adidas che vestiranno durante la competizione europea al via venerdì: il debutto per Donnarumma e compagni sarà il giorno dopo, a Dortmund, contro l'Albania. (ANSA).