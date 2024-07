Euro 2024, il tabellone delle semifinali è completo: due big match

E con la seconda giornata di quarti in archivio, il tabellone delle semifinali di Euro 2024 è al completo. Ieri l'Inghilterra, pur non convincendo ancora a livello di gioco, ha avuto la meglio sulla Svizzera ai tiri di rigore: 6-4 il risultato finale dopo l'1-1 dopo 120 minuti in campo. Poco più tardi è stata la volta dell'Olanda che ha passato il turno vincendo in rimonta, nel secondo tempo, contro la Turchia: 2-1 per gli Orange e semifinale contro gli inglesi conquistata.

Questo dunque il tabellone completo delle semifinali:

Martedì 9 luglio, ore 21 - Allianz Arena di Monaco di Baviera

SPAGNA-FRANCIA

Mercoledì 10 luglio, ore 21 - Westafalenstadion di Dortmund

OLANDA-INGHILTERRA

Domenica 14 luglio, ore 21 - Olympiastadion di Berlino

FINALE