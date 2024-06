Euro 2032, De Siervo: "Stadi vanno adeguati entro ottobre 2026"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, si è soffermato sul tema stadi a margine del Festival della Serie A di Parma: "La Fiorentina potrebbe scrivere un libro o addirittura un film dell’orrore sulla questione stadio. I nostri stadi dovranno essere adeguati entro il temine ultimo di ottobre 2026, altrimenti c’è il rischio che quella parte di Euro 2032 ci venga ritirata. Rappresenta una sfida che non possiamo permetterci di perdere: è l’ultima chiamata."

De Siervo ha poi continuato: "A ottobre 2026 la UEFA farà le proprie verifiche e dovremo dimostrare di aver adeguato gli impianti. E' questo il momento per dimostrare che siamo un sistema compatto. Non si possono fare le infrastrutture solo per i grandi eventi, ma farlo sempre con metodo. Tante squadre di Serie B non investono sui propri stadi e poi quando vengono promosse in A creano problemi perché devono andare a giocare le prime gare in altri impianti".

"Pirateria? Credo che siamo in una fase delicatissima, circa a metà della nostra staffetta. Abbiamo iniziato una 4×400, facendo la prima frazione tutti insieme con il Parlamento che ci ha consegnato una legge che individua la strada corretta. Per la prima volta siamo nella condizione di capire il problema che stiamo vivendo - si legge nelle parole riportate da Calcio&Finanza -. Sono sterili le discussioni sul vendere bene o male i diritti. Quello che deve essere capito è che i soldi che raccogliamo nell’asta sono il frutto della vendita di abbonamenti. Se come sistema Paese non ne garantiremo uno corretto, la diminuzione degli abbonati rischia di impoverire tutto il sistema"