Euro donne, Gravina: "Momento difficile ma reagiremo"

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Le sconfitte non sono mai prevedibili, si gioca per cercare il miglior risultato possibile anche se sapevamo che la Francia era una delle favorite numero uno e ha delle atlete fortissime. Il momento è difficile ma reagiremo cercando di centrare questa qualificazione": così ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. "Abbiamo due partite importanti - ha aggiunto - sapevamo che il girone è difficile, l' affronteremo con la solita caparbietà che queste ragazze hanno sempre dimostrato anche nei momenti difficili per centrare questa qualificazione". "Le ragazze sono amareggiate per l'entità della sconfitta - ha concluso il n.1 della Figc - ripartiamo da un secondo tempo importante, dalla reazione per dimostrare che l'Italia c'è". (ANSA).