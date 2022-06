Euro Under 19, oggi in campo l'Italia di Nasti e Desplanches

MilanNews.it

Nella giornata di oggi andrà in scena la seconda gara valida per il girone dell'Europeo under 19. Gli Azzurrini allenati dal Ct Nunziata dei rossoneri Nasti e Desplanches saranno impegnati alle 17.30 contro la Slovacchia dopo aver battuto la Romania per 2-1 nella giornata di sabato. I padroni di casa slovacchi hanno perso l'esordio contro la quarta squadra del girone, la Francia, per 0-5. Nella partita contro la Romania sia Desplanches che Nasti sono partiti dal primo minuto.