Euro2020, Mertens: "L'Italia ha giocato il miglior calcio finora"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Italia Belgio per Dries Mertens "sarà una partita speciale. Vivo in Italia da otto anni, mi piace la mia vita a Napoli, è solo felicità". In conferenza stampa l'attaccante belga vive in modo particolare i giorni che precedono il quarto di finale di Euro 2020 contro gli azzurri di Mancini. "L'Italia è in fiducia - aggiunge - hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d'esperienza. Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare". Per Mertens Euro 2020 "non è la nostra ultima possibilità di vincere qualcosa. Abbiamo una chance, e ne hai forse una ogni due anni. E' una chance che però dobbiamo sfruttare". E aggiunge: "Man mano che le partite vanno avanti gli automatismi migliorano, ma lo stesso vale per il nostro avversario. Giocare questa partita a Monaco di Baviera è speciale? È uno stadio molto bello". L'attaccante parla poi della sua stagione travagliata per gli infortuni: ""Quest'anno ho avuto tanti infortuni - dice - Adesso è finita. Sono qui. So di poter fare meglio e spero di dimostrarlo nella prossima partita. Posso fare meglio individualmente ma la cosa più importante è il collettivo. Superare le cento presenze in Nazionale era un obiettivo sono molto orgoglioso di questo". (ANSA).