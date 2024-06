Euro2024, Il Portogallo vince allo scadere contro la Repubblica Ceca: decide un gol di Francisco Conceição

Vince il Portogallo di Leao e Cristiano Ronaldo, con il brivido al termine di una serata complicata contro la Repubblica Ceca. Il risultato finale è 2-1 in favore dei ragazzi di Roberto Martinez grazie alle reti, entrambe nella ripresa, con lo fortunato autogol di Hranac e primo gol in Nazionale del giovane figlio d'arte Francisco Conceição, figlio di Sérgio. Per i cechi non è bastato il cuore, il sacrificio e soprattutto il gran gol di Provod a metà ripresa, con il Portogallo che conquista così 3 punti preziosi in una serata non proprio felice e semplice, ma la magia del calcio è anche questa.

L'ingresso in campo di Conceição e il primo pesante gol pochi minuti più tardi. Non positiva la prova di Rafa Leao, ammonito per simulazione e sostituito da Martinez nel secondo tempo.