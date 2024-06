Euro2024, Italia in partenza: nel pomeriggio il volo per la Germania

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Bosnia ed Erzegovina conquistata grazie a un gol di Davide Frattesi, la Nazionale è pronta a salire sul volo per la Germania. In mattinata gli azzurri hanno svolto l'ultima seduta al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con i giocatori che non sono scesi in campo ieri che hanno sostenuto una partitella di allenamento alla presenza anche di alcuni ragazzi del settore giovanile dell'Empoli (Under 17).

Alle ore 15.30 è prevista la partenza da Coverciano verso l'aeroporto di Firenze; alle 16.40 il volo che porterà la delegazione azzurra a Dortmund. Da lì, il trasferimento a Iserlohn, che ospiterà il ritiro della Nazionale a Euro 2024.