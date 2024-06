Euro2024, la Germania passeggia sulla Scozia: 5-1 per i tedeschi nella gara inaugurale del torneo

Troppa Germania per la Scozia, i ragazzi di Julian Nagelsmann strapazzano gli scozzesi vincendo e dominando per 5-1 nella gara inaugurale di Euro2024 all'Allianz Arena. Per i tedeschi in rete Wirtz, Musiala, Havertz, Niclas Füllkrug ed Emre Can, per la Scozia un autogol indolre di Rüdiger. Una partita mai messa in reale discussione da parte della Germania, forte soprattutto dell'uomo in più per gran parte della serata per il bruttissimo fallo di Porteous su Gundogan, un intervento che è stato punito con il cartellino rosso e rigore in favore dei tedeschi. Domani sera il tanto atteso esordio dell'Italia di Spalletti contro l'Albania.