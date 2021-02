Europa League, alle 13 il sorteggio per Milan e Roma: United e Tottenham da evitare

L’Europa League entra nel vivo. Conclusi i sedicesimi di finale, inizia la marcia verso gli ottavi, in programma l’11 e il 18 marzo. Oggi, in quel di Nyon, a partire dalle 13 si terrà il sorteggio, che decreterà le prossime avversarie delle due italiane ancora in corsa, Milan e Roma. Squadre da evitare, le nostre, ma occhio ai possibili scogli da superare: Manchester United e Tottenham, per quanto fatto vedere dai Red Devils in stagione e per la rosa degli Spurs (a cui aggiungere il fattore Mourinho), sono le più pericolose. Da evitare anche Arsenal e Ajax, mine vaganti lo Shakhtar e il Villarreal, così come il Granada. Abbiamo provato a dividere le potenziali avversarie delle italiane per coefficiente di difficoltà. Valori sulla carta: chiedere informazioni all’Hoffenheim, estromesso dal Molde, che resta la cenerentola del sorteggio.

Le magnifiche sedici

Manchester United (Inghilterra) - Coefficiente di difficoltà: 5

Tottenham (Inghilterra) 5

Arsenal (Inghilterra) 4,5

Ajax (Olanda) 4,5

Milan (Italia) 4,5

Roma (Italia) 4,5

Shakhtar Donetsk (Ucraina) 4

Villarreal (Spagna) 4

Granada (Spagna) 3,5

Glasgow Rangers (Scozia) 3

Dinamo Zagabria (Croazia) 3

Dinamo Kiev (Ucraina) 3

Young Boys (Svizzera) 3

Slavia Praga (Repubblica Ceca) 3

Olympiacos (Grecia) 3

Molde (Norvegia) 2,5