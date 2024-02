Europa League, chi ha segnato il "Gol of th eweek"? In corsa anche Rafael Leao

Chi ha segnato il "Gol of the week" nell'andata dei playoff di Europa League? Tra i candidati è presente anche Rafael Leao, in gol ieri sera a San Siro contro il Rennes dopo una bella combinazione con Theo Hernandez. Gli altri giocatori in corsa per questo premio sono Angelo Preciado (Sparta Praga), Mauro Icardi (Galatasaray) e Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).

Queste le parole di Leao a Sky ieri sera dopo Milan-Rennes: "Mi mancava il gol, ma sto facendo bene anche senza segnare. Il gol è importante per la fiducia".



Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 75’ Terracciano), Kjær (dal 62’ Thiaw), Gabbia, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (dal 81’ Adli), Loftus-Cheek (dal 75’ Bennacer), Leão (dal 62’ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (dal 67’ Seidu), Omari, Theate, Truffert (dal 75’ Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (da 76’ Blas), D. Doué (dal 76’ Salah); Kalimuendo (dal 67’ Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé, Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Ammoniti: 87’ Nagida.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.