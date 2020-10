Europa League: gli arbitri delle italiane

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sarà l'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande il direttore di gara per la partita del Girone A di Europa League fra la formazione svizzera Young Boys e la Roma, in programma giovedì alle ore 18.55. Per Napoli-Az Alkmaar, Girone F, in programma alle ore 18.55, l'arbitro sarà il polacco Daniel Stefanski. Infine, per Celtic-Milan, partita del Girone H, in programma sempre giovedì ma alle ore 21, è stato designato l'arbitro sloveno Matej Jug. (ANSA).