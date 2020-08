Europa League, Riterai-Derry 3-2: i lituani possibili avversari del Milan al secondo turno

Riteriai-Derry, prima gara del primo turno di qualificazione di Europa League, si è conclusa con la vittoria dei lituani sugli irlandesi per 3-2. Il Derry era passato in vantaggio al 18' con Thomson, poi i padroni di casa avevano ribaltato grazie alla doppietta di Paulauskas. Il Riterai, dopo il 2-2 di Toal, è riuscito a riportarsi avanti al fotofinish grazie a Kazlauskas. Il club lituano potrebbe essere uno dei possibili avversari nella corsa del Milan in Europa League.