Europei, Italia-Austria 0-0 al 45’: Azzurri vicinissimi al vantaggio con Immobile

Immobile fa qualche errore, Insigne e Berardi fan due tiri telefonati. Dietro un paio di brividi perché l'Austria più che gegenpressing fa un bel catenaccio organizzato. Concede tanto sugli esterni, in mezzo son Verratti e Barella a impostare mentre Jorginho fa il lavoro sporco e di mestiere. All trentaduesimo, poi, Immobile. Che si gira, dal limite, dopo un'azione fatta partire in versione magnifique da Barella: la palla scende giù maledetta, ma prende l'incrocio. L'Austria, che non vuol fare la sparring, trova un paio di fiammate con Arnautovic e dalla parte di Laimer, ma i guanti di Donnarumma son prensili. Quelli di Bachmann bastano invece per deviare in angolo una delle tante occasioni, stavolta in chiusura di frazione. Di un'Italia ancora bella. A tratti meravigliosa. Ma ancora sullo 0-0 dopo i primi quarantacinque di Wembley.