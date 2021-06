Europei, Jorginho: "Quanto mi piace cantare l'inno di Mameli"

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - ''Ogni volta che canto l'inno di Mameli mi vengono tanti pensieri, rivedo tutto il percorso che ho fatto e per questo motivo che io quel momento lo sento tanto''. Lo ha detto a Coverciano Jorginho, uno dei tre oriundi della nazionale azzurra insieme a Emerson Palmieri e Toloi. Il centrocampista del Chelsea, punto fermo del gruppo di Roberto Mancini, è nato in Brasile a Imbituba, ha la cittadinanza italiana per le origini del padre ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Verona. "Rappresentare l'Italia è qualcosa di veramente grande che sento dentro, come pure cantare l'inno insieme ai compagni". ha aggiunto Jorginho. (ANSA).