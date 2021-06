Europei, la Danimarca batte 4-0 il Galles e vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La Danimarca si è qualificata ai quarti di finale degli Europei battendo il Galles 4-0 ad Amsterdam. Dopo una fiammata dei gallesi, con Bale pericoloso in due occasioni, i danesi hanno preso campo e sono andati in vantaggio al 40' grazie ad un destro di Dolberg da appena fuori area. L'attaccante 23enne del Nizza ha raddoppiato a inizio ripresa, con il Galles incapace di creare pericoli per la porta di Schmeichel. Nel finale, il 3-0 firmato dall'atalantino Mahele. La Danimarca affronterà a Baku la vincente di Olanda-Repubblica Ceca, che si gioca domani. (ANSA).