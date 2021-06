Europei, Matarrese: "La Nazionale di Mancini mi ha sorpreso"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Io ci andrei cauto, è una Nazionale che sta crescendo, son fiori freschi bisogna aspettare che succede quando arriva la bufera, ma fanno ben sperare. Mancini lo conosco e la sua Nazionale mi ha sorpreso". A Radio Anch'io Sport l'ex presidente della Figc e della Lega giudica così la Nazionale di Roberto Mancini che ha cominciato gli Europei nel migliore dei modi. "Mancini ha lo stesso stile e garbo di Vicini, ho prenotato già il biglietto per Londra per la finale a Wembley, ma aspettiamo". E la Superlega? "Il percolo - afferma Matarrese - non è tramontato. Ceferin (presidente Uefa, ndr) fa vedere i denti ma sa che non è finita" (ANSA).