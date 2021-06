Europei, Signori: "L'Italia può vincere, si sta aprendo un ciclo"

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Le condizioni e le qualità per vincere l'Europeo ci sono, si sta aprendo un ciclo e l'Italia di Mancini può andare lontano". Così l'ex bomber di Lazio e Nazionale Beppe Signori ai microfoni di Radio Anch'io Sport sugli Europei di calcio che stanno per partire. "Vincere è sempre complicato ma possiamo essere protagonisti dell'Europeo". Poi Signori ricorda di quando non giocò la finale di Mondiali in Usa nel '94 perchè l'allora ct Arrigo Sacchi lo vedeva più laterale di centrocampo che al centro dell'attacco: "dovesse capitare adesso - ricorda Signori - giocherei anche in porta al posto di Pagliuca, giocare una finale capita una volta nella vita". (ANSA).