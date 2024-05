Europei U17, l'Italia è in semifinale: decisivi Camarda e Liberali (con gol capolavoro) contro l'Inghilterra

vedi letture

Impresa dell'Italia Under 17. La squadra allenata dal CT Massimiliano Favo questa sera ha staccato il pass per le semifinali dell'Europeo di categoria: battuta ai rigori l'Inghilterra dopo che la partita, al termine dei 90 minuti, s'era conclusa sul risultato di 1-1.

All'AEK Arena di Larnaca, a Cipro, a passare in vantaggio dopo 16 minuti sono stati gli inglesi con Ethan Nwaneri, giovane promessa dell'Arsenal.

Il pareggio realizzato dall'Italia poco prima della mezz'ora è stato realizzato da Mattia Liberali e s'è trattato di un autentico capolavoro: prima di depositare la sfera in fondo al sacco, il calciatore del Milan s'è messo in luce con una lunga serie di dribbling che hanno mandato in panico la difesa inglese. Ai rigori decisivo l'errore di Harrison: a realizzare il quinto e decisivo penalty per gli azzurri è stato Francesco Camarda.