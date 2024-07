Europeo, scelto l'arbitro per Olanda-Inghilterra: sarà il tedesco Felix Zwayer

Nella giornata di ieri la UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la prima semifinale di Euro 2024, quella tra Spagna e Francia in programma per domani, facendo sapere che a fischiare sarà lo sloveno Slavko Vincic. Come riportato anche da Tuttomercatoweb, quest'oggi è stato annunciato il direttore di gara anche per la seconda semifinale, tra Olanda e Inghilterra.

Sarà infatti Felix Zwayer ad arbitrare il match. Il 43enne tedesco è stato anche il fischietto dell'ottavo di finale dell'Olanda contro la Romania, vinto 3-0 da van Dijk e compagni. Nella fase a gironi, invece, Zwayer ha arbitrato anche la nostra Nazionale al debutto (Italia-Albania 2-1), oltre che Portogallo-Turchia, terminata 3-0 per i portoghesi.