Europeo U21, Francia-Italia 2-1: Kalulu e Tonali, un assist a testa. Subentra Colombo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia batte l'Italia U21 a Cluj all'esordio nell'Europeo con il punteggio di 2-1: tanto da recriminare per gli Azzurrini, tra errori difensivi, un possibile rigore e un goal fantasma non convalidato. In campo per tutto il match il difensore rossonero Pierre Kalulu, autore dell'assist per l'1-0 di Kalimuendo, e il partente Sandro Tonali, anche a lui a referto con l'assist per il momentaneo pareggio di Pellegri. In campo dal minuto 87 anche Lorenzo Colombo, inserito da Nicolato per cercare il gol del pareggio nel finale di gara: pochissimi palloni buoni per lui.