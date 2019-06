Europeo U21, Italia-Spagna 3-1: Cutrone in campo al 60'

Inizia nel migliore dei modi il campionato Europeo U21 per gli Azzurri del c.t. Di Biagio. Il 3-1 alla Spagna di De la Fuente è un risultato importante, che dimostra il valore e le ambizioni di un gruppo a caccia del titolo continentale che manca dal lontano 2004.

A Bologna la gara si mette subito in salita per l'Italia, costretta a subire l'avvio aggressivo delle furie rosse che trovano il vantaggio al 9' con il gran gol di Ceballos. La reazione Azzurra arriva sul finale di tempo con il guizzo di Chiesa che, da posizione defilata, beffa Aguirregabiria per l'1-1. La ripresa è vibrante, con i ritmi che si mantengono elevati. Al 60' entra in campo Cutrone, ed è proprio il numero 63 rossonero a propiziare il vantaggio: lancio in profondità di Orsolini per il taglio di Patrick che prova, senza fortuna, a girare in porta, ma dalla sua conclusione ne nasce una mischia che Chiesa risolve con un destro sotto l'incrocio. Nel finale è Pellegrini (su rigore) a chiudere i giochi. Prossimo appuntamento, ora, è per mercoledì 19 giugno contro la Polonia, in una gara che potrebbe già valere qualificazione e primo posto.