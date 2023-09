Eurorivali, un Dortmund non scintillante vince e vola in testa alla Bundes

Il Borussia Dortmund sarà mercoledì 4 ottobre avversario del Milan nel secondo turno della Champions League. I gialloneri sono scesi in campo questa sera per la sesta giornata di Bundesliga e hanno vinto per 3-1 in casa dell'Hoffenheim, grazie alle reti di Fullkrug, Reus e Ryerson (inutile il momentaneo pareggio di Kramaric).

Non una prestazione scintillante per il BVB che nel secondo tempo subisce gli attacchi degli avversari e rimane anche in 10 per il rosso a Bensebaini. La terza rete, in contropiede nel recupero, sigilla i tre punti che regalano comunque la vetta della classifica alla squadra di Terzic in attesa del resto della giornata di campionato che si giocherà nel weekend.