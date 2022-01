Eurosport - Kessie uscito in lacrime, a fine partita i primi accertamenti

Alla mezz'ora di Costa d'Avorio-Egitto Franck Kessie è stato costretto a lasciare il campo per un problema al fianco. Stando a quanto riportato da Eurosport il centrocampista è uscito in lacrime ma è rimasto comunque in panchina a sostegno dei suoi compagni: il match, valido per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa è finito 0-0 ed attualmente si è protratto ai tempi supplementari.

Dopo il termine della partita lo staff medico ivoriano effettuerà i primi accertamenti sul giocatore rossonero.