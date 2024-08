Evani: "È logico che Fonseca ci metta un po’ di più a dare organizzazione al suo Milan e trovare gli equilibri giusti"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alberico Evani ha parlato del Milan: "La condizione fisica non è ancora ottimale e si vede. Sono sicuro che sia Theo e Leao che la squadra cresceranno: il Milan è forte, lo dimostrerà, Tifosi preoccupati? Li capisco, ma è troppo presto per allarmarsi seriamente. Questa è una stagione particolare: è iniziata praticamente a Ferragosto e arriva dopo l’Europeo e la Coppa America. Ciò significa che tantissimi nazionali sono tornati molto tardi e hanno avuto troppo poco tempo per prepararsi al meglio. È il caso appunto di Theo e Rafa.

Disattenzioni di Theo e comportamento di Leao lasciano a desiderare? Potevano fare meglio, certo, come del resto anche i compagni. Ma siamo solamente a inizio campionato e le qualità di due calciatori del genere credo siano indiscutibili, per quello che ci hanno fatto vedere in questi anni al Milan e con le loro nazionali.

A proposito, i rossoneri hanno affrontato Torino e Parma, buone squadre che hanno potuto lavorare durante la preparazione con quasi tutto il gruppo a disposizione da subito, avendo avuto pochi elementi impegnati all’Europeo o in Coppa America. Ecco, Fonseca non ha avuto questa fortuna ed è logico ci metta un po’ di più a dare organizzazione al suo Milan e trovare gli equilibri giusti".