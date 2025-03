Evani: "Mancini adatto a Milan e Juve: tutte e due hanno allestito squadre per attaccare"

Milan e Juventus sono state al centro delle chiacchiere in questa pausa per le Nazionali, più di altre squadre. I bianconeri hanno certificato il fallimento delle loro scelte estive con l'esonero di Thiago Motta; i rossoneri lo avevano già fatto a metà stagione con una rivoluzione e oggi sono in cerca di un nuovo direttore sportivo. L'ex calciatore del Diavolo Alberico "Chicco" Evani ha parlato di entrambe le squadre in un'intervista concessa alla rete televisiva 7Gold.

Le parole di Chicco Evani: "Mancini adatto a Milan e Juve perché tutte e due hanno allestito delle squadre per attaccare piuttosto che per difendere e lui per mentalità e anche per per voglia di comandare il gioco si sposerebbe con entrambe le squadre. Sia il Milan che la Juve hanno degli ottimi interpreti, delle buone individualità. La difficoltà soprattutto nel Milan della prima parte è stata quella di non riuscire ad essere sempre una squadra con uno spirito: comunque io credo che a livello individuale il Milan possa giocarsela ancora con tutti, è che che deve modificare un po’ questo questo atteggiamento che poi è quello che fa la differenza delle nelle partite".