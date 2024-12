Evani sul Milan "La squadra ha dei problemi soprattutto di spirito collettivo"

vedi letture

Alberigo Evani, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Radio Rai, nel giorno dopo essere stato a San Siro per il giro di campo con alcuni ex rossoneri durante la festa prima della sfida contro il Genoa per i 125 anni del club rossonero, ha parlato a Radio Rai. Queste le sue parole a partire dal momento della squadra di Paulo Fonseca: "La squadra ha dei problemi soprattutto di spirito collettivo. Per ieri ci sono delle attenuanti, mancava un giocatore come Pulisic che ha risolto tanti problemi. Ieri il centrocampo ha sofferto, la squadra ha poco equilibrio. E in più ha giocatori fuori condizione, su tutti Theo Hernandez. Va assolutamente recuperato, quando sta bene è devastante".

Fonseca più colpevole o più vittima?

"Un po' entrambe le cose. Compito dell'allenatore è dare gioco e ordine tattico, tante volte è venuto un po' a mancare. Da quando è arrivato Fonseca ha trovato sempre difficoltà, non ha mai potuto lavorare in serenità. Fonseca è un allenatore esperto, credo e spero che queste problematiche le abbia individuate e riesca a riportare il Milan a certi livelli".