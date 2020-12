Ex Milan, Balotelli ritrova Boateng: "I fratelli non si perdono mai. Più vecchi ma più forti"

All’indomani dell’annuncio del Monza che dava il benvenuto a Mario Balotelli lo stesso attaccante ex Milan e Inter ha voluto salutare un suo vecchio compagno in rossonero che oggi ritrova proprio in Brianza: Kevin Prince Boateng. “I fratelli non si perdono mai - scrive SuperMario in una storia su Instagram - Torneremo preso più vecchi ma più forti”.