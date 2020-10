Buone notizie per il Pescara, ma soprattutto per Raoul Bellanova. Come noto, dopo le convocazioni con l'Under 21, il difensore del Delfino era risultato positivo al Covid-19, ma adesso i test effettuati lo hanno dichiarato guarito: è infatti negativo al virus.

A comunicarlo è lo stesso classe 2000, scuola Milan, con una story sul suo profilo Instagram.