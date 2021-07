Ex Milan, in mostra a Fusignano il 'sogno' di Arrigo Sacchi

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Una mostra dedicata ad Arrigo Sacchi e al suo calcio 'visionario' che ha spinto le penne di 'France Football' a incoronarlo come uno dei tre allenatori più importanti della storia del pallone mondiale. Intitolata 'Oltre il Sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi', aprirà i battenti il prossimo 2 settembre a Fusignano, comune del Ravennate, che celebrerà così, uno dei suoi più illustri concittadini, se non il più illustre insieme al compositore e violinista Arcangelo Corelli. L'esposizione allestita al museo civico 'San Rocco' con la collaborazione diretta del 'mister' - che sarà presente all'inaugurazione - si snoda attraverso un mondo di ricordi inediti, maglie, immagini e oggetti ormai passati alla storia sportiva; filmati delle partite più significative; foto degli esordi nei campi polverosi della Romagna e istantanee dei grandi trionfi delle squadre da guidate da Sacchi. Strutturata in diverse sezioni tematiche, la mostra vedrà in esposizione anche le due Coppe dei campioni (1988/1989 e 1989/1990) e le due Coppe intercontinentali (1989 e 1990) vinte dal tecnico romagnolo con il Milan. Oltre a Sacchi, 'padrone di casa' all'apertura della kermesse saranno presenti diversi giocatori che lo hanno accompagnato nelle tappe della sua carriera e Adriano Galliani, storico dirigente rossonero con cui l'allenatore ha scritto pagine indelebili della storia milanista. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visibile fino al 7 novembre ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 mentre dal 4 al 9 settembre, giornate della Festa patronale di Fusignano, le visite saranno possibili fino alle 23. Nel corso dell'inaugurazione sarà anche presentato ufficialmente 'Oltre il sogno', volume scritto da Sergio Barducci per Minerva Editore e dedicato alla vicenda umana di Sacchi. (ANSA).