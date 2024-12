Ex Milan, interesse dal Messico per il centravanti Andrè Silva

André Silva, un tempo considerato una delle promesse più brillanti del vivaio del Porto, fu venduto al Milan per 38 milioni di euro nel 2017. Tuttavia, l'attaccante portoghese non è mai riuscito a mantenere costantemente alte le aspettative. Dopo esperienze altalenanti a Siviglia, Milano e Francoforte – dove visse la sua stagione migliore nel 2021 segnando 28 gol in 32 partite di Bundesliga – il 29enne ha continuato la sua carriera tra Lipsia e Real Sociedad. Attualmente al Lipsia, è relegato a un ruolo di secondo piano, che lo spinge a valutare nuove opportunità.

Tra queste ne spunta anche dall'altra parte del mondo. André-Pierre Gignac non è eterno, e il Tigres lo sa bene. Con il fuoriclasse francese ormai vicino ai 39 anni e meno incisivo rispetto al passato, il club di Monterrey è già alla ricerca del suo erede. Nonostante un record ancora rispettabile di 7 gol in 18 partite di campionato, l’età si fa sentire, e la società vuole garantire continuità nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Record MX, l’obiettivo del Tigres sarebbe proprio André Silva.

Quella messicana non è l’unica squadra interessata: anche il Rayo Vallecano starebbe monitorando la situazione. La domanda principale è se André Silva sceglierà di rimanere in Europa per rilanciarsi o tenterà l’avventura in un altro continente, seguendo le orme di Gignac e provando a lasciare un’impronta indelebile in Messico.