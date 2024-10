Ex Milan, Montella sorpreso da Pulisic: "E' sempre efficace in zona gol"

Vincenzo Montella, allenatore napoletano della Turchia ed ex tecnico del Milan, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole sulla griglia scudetto:

"Alla Juve manca ancora qualcosa ma il mercato perfetto non esiste e serve del tempo. Vincere al primo colpo è molto difficile. Duello tra Inter e Napoli: non lo dico per mettere pressione a Conte, ma come complimento. Non ha una rosa molto ampia, ma fa una sola competizione e questo aiuta".

Poi un giudizio sul Milan: "Può risalire, ma deve comunque recuperare Theo e Leao. Il portoghese deve diventare continuo, decidere le partite che contano. Mi ha stupito Pulisic, concreto ed efficace, anche in zona gol"