Ex Milan, Robinho condannato a 9 anni di carcere: le ultime

La Corte d’Appello di Milano ha reso noto le motivazioni circa la condanna a 9 anni di carcere per Robinho, ex attaccante del Milan e per il suo amico, Riccardo Falco. Particolare disprezzo nei confronti della vittima che è stata brutalmente umiliata, si legge sul sito di SportMediaset. Secondo le indagini l’ex attaccante del Milan e i suoi "complici" avrebbe fatto bere la ragazza fino a renderla incosciente e poi l’avrebbero violentata in un guardaroba di un locale notturno della movida milanese dove la ragazza stava festeggiando il suo compleanno. Il fatto risale al 2013, e il gruppo fin da subito ha cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa. Attualmente Robinho si trova in Brasile. I due inoltre, sono stati condannati a versare una cifra di 60 mila euro in favore della vittima.