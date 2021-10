Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo a Milano, anche l'ex Milan Serginho tra i partecipanti

Grande successo per la seconda tappa della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo, la prima disputata a Milano, presso l’Aspria Harbour Club: ben 57 coppie iscritte tra categoria maschile, femminile e mista per il debutto milanese del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In campo anche diversi vip: dall’ex Milan Serginho - che ha giocato in coppia con il conduttore di Zelig Davide Paniate -, all’ex Roma e Inter Lampros Choutos, alla showgirl ex calciatrice svedese Astrid Ericsson e all’ex calciatore di Atalanta e Juventus Cristian Zenoni, che si è aggiudicato il torneo maschile in coppia con Francesco Matteucci. La vittoria di tappa nel doppio femminile è andata a Ferrari-Roncaroli, mentre nel misto hanno vinto Vono e Galli. Serginho, uno dei tanti ex calciatori con la grande passione per il padel, non sembra aver dimenticato neppure i colori rossoneri: il brasiliano, che con il Milan ha giocato dal 1999 al 2008, si è presentato all’Aspria Harbour Club con i pantaloncini del club rossonero.



Alla premiazione è intervenuto Tony Gherardelli, Head of Lifestyle Services di Intesa Sanpaolo e responsabile di Exclusive, la carta di credito con servizio concierge dedicato h24. La prossime tappe della Exclusive Padel Cup sono in programma a Roma il 6 e il 7 novembre al Bailey Padel Club e il 13 e 14 novembre a Milano, presso il Country Sport Village.



I PREMI. Al termine di ogni tappa i premi saranno offerti da Dunlop, sponsor tecnico e palla ufficiale del torneo: tra questi, una racchetta per i secondi classificati dei due master finali.



Sarà infine Exclusive di Intesa Sanpaolo a firmare il premio dei vincitori, un paio di cuffie MONTBLANC Wireless MB01 che verranno consegnate ai 12 vincitori delle 3 categorie di Roma e Milano.