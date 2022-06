Exploit Kalulu, il valore del francese si è quadruplicato nel corso della stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu è stato una delle tantissime note liete della stagione vincente del Milan. Il classe 200 francese, che aveva già trovato spazio come vice Calabria ma anche sulla fascia sinistra, è salito in cattedra da gennaio in avanti dopo gli stop di Tomori e Romagnoli. Proprio con Fikayo, Kalulu ha formato una delle migliori coppie difensive dei top 5 campionati europei da gennaio in poi. A testimonianza della crescita del numero 20 rossonero, l'aumento del suo valore. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, secondo i dati Transfermark il valore di mercato di Pierre si è quadruplicato da 7 a 28 milioni di euro.