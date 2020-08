Fabrizio Ferrari, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sul futuro di Thiago Silva: “È talmente forte che potrebbe giocare ovunque. Mi piacerebbe rivederlo al Milan per una questione di nostalgia alla Ibrahimovic. Non so però se sia fattibile. Però ad esempio se andasse all’Everton darebbe una grossa mano ad Ancelotti”.