F.Galli crede nel Milan: "Dei momenti difficili possono capitare, per lo scudetto spero ancora nei rossoneri"

Filippo Galli, ex difensore del Milan è intervenuto così direttamente dal Festival dello Sport, un'occasione per omaggiare il Milan degli invicibili allenati da Fabio Capello nel 1994. Queste le risposte dell'ex calciatore milanista:

Il rapporto con i compagni

"Ritrovare i nostri ex compagni è stata una bella emozione, è come se non ci fossimo mai lasciati, il rapporto è rimasto straordinario".

Il momento del Milan

"Ci sono dei cicli e dei momenti in un club. Si è vinto lo scudetto non troppo tempo fa, speriamo che il Milan ritrovi presto la sua strada. La vittoria nel derby è stata bella, ma poi hanno perso 2 partite dove la squadra non è stata squadra".

Sulla Lotta al campionato

"Lotta scudetto? Conte sta dando una grande mano al Napoli, l'Inter e la Juventus hanno rose importanti. Ma spero anche nel Milan".