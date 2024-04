F.Galli: "Lukaku e Dybala? Il Milan dovrà difendere da squadra"

Si avvicina sempre di più l'euroderby di Europa League tra Milan e Roma. Rossoneri e giallorossi si affronteranno nella gara di andata dei quarti di finale questo giovedì, alle ore 21, allo stadio San Siro. Oramai è cominciato il conto alla rovescia per il fischio di inizio e per entrambe le squadre c'è una posta in palio molto elevata. Per affrontate i temi della sfida, le chiavi di lettura del doppio confronto e per un pronostico, Tuttosport oggi propone un'intervista all'ex calciatore del Milan Filippo Galli che oggi è titolare del blog La complessità del calcio.

Le parole di Galli sulla pericolosità di Romelu Lukaku e Paulo Dybala: "Sono attaccanti molto forti e il loro gioco a due potrebbe mettere in difficoltà il Milan, che dovrà difendere da squadra. Lukaku è un punto di riferimento, fa salire i compagni ed è bravo a chiamare la profondità. Dovranno essere limitati i rifornimenti per il belga. Dybala è uno che la palla se la va a prendere, è più difficile da fermare"