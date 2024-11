F. Galli: "Mi auguro che Gabbia possa continuare a crescere"

Filippo Galli, ex difensore del Milan e ancora legatissimo e tifosissimo dei colori rossoneri, è stato intervistato nel corso del weekend da Tuttomercatoweb.com e ha parlato a 360 gradi dei diversi temi legati al mondo del Diavolo: dalla situazione attuale, a quella dei ruoli di Fonseca e Ibrahimovic, passando anche da qualche battuta sulle giovani promesse del club. Le dichiarazioni.

Gabbia è diventato fondamentale per il Milan.

"Ogni giocatore ha una sua traiettoria personale di carriera, non è detto che uno trovi la strada all'interno del club dove è cresciuto. Ci sono tutta una serie di incontri e di possibilità che lo hanno portato ad andare via. La sua bravura è stata quella di farsi trovare pronto in un momento di emergenza. Dal punto di vista dell'attenzione ha una dote importante perché deve sopperire magari a una velocità non elevata. È un giocatore su cui si può fare sicuramente affidamento".

Può diventare centrale per il Milan e per la Nazionale?

"Non lo so, mi auguro che possa continuare a crescere, il suo talento è riuscire a migliorare sempre, gli auguro comunque di diventare un punto fermo del Milan e dell'Italia"