F. Galli: "Non sarà facile battere il Napoli. Si deve provare man mano a imporre il gioco"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset soffermandosi anche su come poter battere il Napoli: "Come battere il Napoli? Non sarà facile perché sta andando veramente forte. Credo che avrà un inizio veemente e che quindi si debba innanzitutto resistere per poi, a gara in corso, provare a imporre anche il proprio gioco".