F. Galli: "Romagnoli fuori? No, aiuti il gruppo"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha parlato così dello spogliatoio e del lavoro da fare sui giovani: "Sarà fondamentale il lavoro di Pioli e quello dei “saggi” nello spogliatoio, saranno loro a dover riaccompagnare i più giovani verso la serenità dei mesi passati. Penso a Ibra, Kjaer, ma anche a Romagnoli: l’età pesa ma pure il numero di partite giocate con quella maglia".

Panchina per Romagnoli? "Romagnoli non è solo il capitano, ha sempre dato un grande apporto in termini di continuità. È una decisione che dovrebbe tener conto di tutto, non solo del presente".