F. Galli: "Royal? Sarebbe un investimento in linea con la scorsa stagione"

Emerson Royal è uno degli obiettivi del Milan: Fonseca ha richiesto rinforzi sulle fasce e il brasiliano del Tottenham è una delle prime opzioni. Lo stesso giocatore sarebbe incline a vestire il rossonero, aggiungendo la Serie A alla lista di top campionati in cui ha giocato. Per parlare del calciatore e di un'eventuale trattativa per acquistarlo, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha intervistato un ex rossonero che di difensori se ne intende eccome: Filippo Galli.

Le parole di Filippo Galli su Emerson Royal: "Affare alla Hernandez? Quello fu un colpo perché Theo aveva 21 anni. Per Royal il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa".