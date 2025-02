F. Galli: "Sono soddisfatto di Gimenez. Un bellissimo mercato"

Il Milan questa sera a San Siro, alle ore 21, affronta la Roma per la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria garantirebbe il posto nella semifinale della competizione contro la vincente di Inter-Lazio. Nel pre partita di Milan Tv è intervenuto come ospite e opinionista l'ex calciatore rossonero Filippo Galli.

Queste le sue parole sul mercato rossonero: "Non mi aspettavo un mercato così mirato. Ibra ha fatto bene a fare i complimenti a segreteria e avvocati. Bene, la squadra si è rinforzata indubbiamente: è arrivato un attaccante da doppia cifra, da area di rigore. In Italia le difese sono organizzate però Gimenez era senz’altro da prendere. Io sono soddisfatto del centravanti. Bondo dà quantità e qualità in mezzo al campo. Sottil sarà una pedina importante, può giocare sull’esterno ma ha già esperienza. Un bellissimo mercato".