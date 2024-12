F. Galli: "Theo? Più che agli altri devi dimostrare a te stesso di poter tornare quel giocatore che eri prima del momento difficile"

Filippo Galli, storico difensore del Milan degli Immortali ed ex direttore del Settore Giovanile del club rossonero, è stato intervistato da Carlo Pellegatti con un’analisi che tocca tanti temi attuali di Casa Milan. Queste le sue dichiarazioni, che potete trovare anche in video nel canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Ti è capitato di attraversare periodi di depressione calcistica come Theo Hernandez? Se sì, come se ne esce?

“Io ho avuto un problema, ho dovuto togliermi 7 cm di perone. Ho dovuto fare tre operazioni e poi ho recuperato. Lì conta la vicinanza delle persone a te care, ma anche della squadra e della società. E soprattutto va trovata la forza in sé stessi. Più che dimostrare agli altri devi dimostrare a te stesso di poter tornare quel giocatore che eri prima dell’infortunio o prima del momento difficile. È chiaro che poi si debba essere aiutati, credo che Theo abbia tutto per poter scegliere come essere aiutato. Poi spetta sempre a lui il modo, e le persone e la maniera giusta per essere aiutato e tornare poi ad essere quel giocatore che tutti conosciamo, un grandissimo terzino di fascia offensivo”.