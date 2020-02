F. Inzaghi e il rimpianto su Ibra: "Avrei voluto giocarci insieme di più"

Filippo Inzaghi, ex giocatore e allenatore del Milan ed ora tecnico del Benevento, ha parlato a Sky Sport del periodo da calciatore in rossonero con Ibrahimovic come compagno di squadra e delle ambizioni della squadra di Pioli: "Io e Ibra avremmo voluto giocare insieme qualche anno fa al Milan, purtroppo in quel famoso anno mi ruppi il crociato. Ricordo la partita con il Real Madrid, in cui feci una doppietta contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo anche grazie a lui. Sarebbe stata una manna dal cielo giocarci insieme, mi dispiace tanto non aver potuto giocare con lui. Se Ibra basta per riportare il Milan in Europa? Spero di sì, è una carta molto importante. Gli anni sono dieci in più, ma in queste sue partite la carta d'identità non l'ho vista. Ho visto un giocatore trascinante. Il Milan non può stare fuori dall'Europa. Non è partito bene, però sono convinto che ci sia il tempo per tornare. Per tornare ai fasti di un tempo, però, ci vuole pazienza. So che non è facile, perchè i tifosi del Milan sono stati abituati bene, però mi auguro che presto possa tornare dove merita".