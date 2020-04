F. Inzaghi: "La vittoria del Viareggio una grande gioia. Con me, Calabria fece 7 gol in una stagione"

Pippo Inzaghi, intervenuto in diretta con Bobo Vieri su Instagram, ha parlato della sua esperienza nella giovanili del Milan come allenatore: “Il viareggio vinto con la Primavera è stata una grande vittorie. E l'ho rivista l'altra sera. In quella squadra c’erano Petagna, Pinato, Fabbro, Vido, Mastalli, giocatori che sono ancora in giro. All’epoca il Viareggio era un torneo importante, è stata una grande emozione. I giovani sono delle spugne, apprendono tutte. Da un giorno all’altro sono diventato allenatore della Primavera e devo anche ringraziare Galliani. Io presi i ’96 che dicevano che non vincevano mai, dopo un mese erano tutti avvelenati. C’era Calabria che non giocava mai, fece 7 gol. Vedere che dopo un mese avevano grande voglia, ti seguivano, ti dà soddisfazione".