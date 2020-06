FA Cup: c'è piano per finale con 20mila spettatori

(ANSA) - L'idea lanciata da alcuni tabloid di una finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, con apertura parziale al pubblico sta trovando terreno fertile in Inghilterra. L'ha ripresa Sky Sports Gb, aprendo un dibattuto alimentato da dirigenti e opinionisti. Il presupposto da cui si parte è che Wembley, lo stadio (ricostruito nel 2007) che ospita tutte le finali, ha una capienza di 90mila posti e quindi il distanziamento sociale fra tifosi sarebbe garantito. Così ora l'idea per il match ricollocato in calendario per l'1 agosto, e che si sta discutendo, prevede la presenza di 20mila tifosi, diecimila per ognuna delle squadre finaliste. Per regolamentare l'afflusso allo stadio ci vorrebbe una massiccia presenza di agenti e steward, ma da questo punto di vista è stato assicurato che non ci sarebbero problemi. La parola passa quindi alle autorità politiche e agli esperti del settore sanitario per vedere come tutto ciò possa essere attuabile in base ai dati dei contagi. (ANSA).