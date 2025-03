Fabregas contesta il fuorigioco segnalato sul gol del 2 a 0 di Da Cunha: la spiegazione di Marelli

Nel post partita di Milan-Como, intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore dei Lariani Cesc Fabregas si è lamentato contestando la segnalazione di fuorigioco da parte del VAR che ha annullato il gol del raddoppio comasco da parte di Da Cunha. Di seguito la spiegazione dell'ex arbitro Luca Marelli:

"È un tema molto dibattuto.e che è stato dibattuto molto ma che si basa su un'informazione erronea di partenza. Il frame non viene scelto dall'arbitro o da un varista. Il frame viene individuato dal SAOT, dal fuorigioco semi automatico. Cosa significa? Perché semi-automatico? Perché la macchina non è in grado di valutare un giocatore in posizione di fuorigoco passivo, geografico.

Mentre invece per quanto riguarda la scelta del frame, nel momento in cui il pallone viene toccato per la prima volta dal giocatore che passa il pallone, ecco, quello è automatico. Non c'è un frame precedente, non c'è un frame dopo. Accade in rare circostanze che i varisti sian tenuti ad un controllo di qualità, perché può capitare che la macchina sbagli. Ma non è mai successo che un frame sia stato scelto. Semplicemente sono stati, occasionalmente, soprattutto per questi fuorigioco millimetri, che il frame preso, che il frame individuato dalla macchina sia quello giusto. Naturalmente nel caso in cui il frame successivo è quello con il pallone già staccato dal piede, è chiaro che quello non è il frame giusto. In ogni caso è importante segnalare che il frame non viene scelto dai varisti ma viene selezionato automaticamente dal macchinario".