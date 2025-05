Fabregas: "Futuro al Como? Abbiamo fatto passi in avanti importanti"

Alla vigilia della sfida contro il Verona, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Il suo futuro a Como?

"Si, abbiamo parlato con la società, abbiamo fatto passi in avanti importanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare così, se tutti sono allineati con la mia idea. Ho parlato anche con altre società si, io sono rispettoso e parlo con tutti. Si deve fare annuncio ufficiale, sono felice si, mancano pochi giorni per chiudere la stagione, Ora dobbiao solo aspettare la cosa ufficiale, dobbiamo essere tutti allineati per proseguire".

Futuro a Como, dunque, ma quali sono gli obiettivi?

"Io voglio di più per il Como, non per me. Per il progetto che abbiamo portato avanti, io mi devo sentire in grado di poter fare questo. Il prossimo anno deve essere un anno di consacrazione, di consolidamento forte del club e della squadra. E poi anno dopo il passo importante in avanti. Dobbiamo fare molto bene".