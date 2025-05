Serie A, Milan e Atalanta sono le due squadre con più gol segnati nel girone di ritorno

Il Milan arriva da tre successi di fila in campionato e in questa stagione di Serie A non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive (tre anche lo scorso settembre); l’ultima volta che ha registrato almeno quattro successi di fila in campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2024 (cinque in quel caso).

Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A (contro Udinese, Venezia e Genoa), l’ultima volta che ha registrato quattro successi consecutivi fuori casa in campionato risale al periodo tra settembre e ottobre 2021 (la quarta vittoria in quel caso arrivò proprio contro la Roma).

Da una parte il Milan è una delle due squadre, al pari dell’Atalanta, ad aver segnato più gol nel girone di ritorno in questa stagione di Serie A (29 entrambe), dall’altra la Roma (10) è la formazione che ha subito meno reti nella seconda parte nel campionato in corso. Lo riferisce il sito della Lega Serie A in vista di Roma-Milan.